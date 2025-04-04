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В Центре им. Л. Рошаля прооперировали девочку с редкой аномалией сердца

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля избавили ребёнка от редкой сердечной аномалии – дефекта межпредсердной перегородки. О работе медиков рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это редкая врождённая патология, когда между правым и левым предсердиями есть отверстие. При таком дефекте насыщенная кислородом кровь из левого предсердия попадает в правое, что увеличивает нагрузку на сердце и лёгкие. Всё это может привести к сердечной недостаточности, лёгочной гипертензии, образованию тромбов и даже к инсульту.
«С таким дефектом шестилетняя девочка поступила в клинику. Особенность заключалась в наличии не одного, а трёх дефектов и аневризмы в межпредсердной перегородке пациентки. После тщательной диагностики и совещания с командой кардиологов, кардиохирургов и рентгенхирургов мы провели эндоваскулярную операцию по закрытию дефекта. Благодаря внутрисосудистой методике нам удалось избежать хирургической операции на открытом сердце. Это сокращает время восстановления пациента и снижает риск осложнений», – сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.
Операция успешно завершилась примерно через час. Маленькую пациентку уже выписали домой здоровой. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без ограничений.

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Муниципальные этапы игры «Зарница 2.0» продлятся в Подмосковье до 16 апреля
04 апреля 2025, 22:23

Фото: пресс-служба Минобразования МО

зВ Подмосковье в эти дни проводят муниципальные этапы военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Об их ходе рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Юнармейцы средней возрастной категории участвуют в конкурсах, соревнуются в тактической медицине, строевой подготовке, подаче сигналов «Земля-воздух», сборке и разборке автомата Калашникова. Помимо этого, ребята проверяют свои знания истории России, учатся использовать средства защиты от химической и биологической атак», – отметили в ведомстве.
Муниципальный этап военно-патриотической игры проходит с 1 по 16 апреля. В первую неделю в большинстве округов региона соревнования уже завершились. Каждый отряд награждён дипломами за участие, а победители получили кубки

«Зарница 2.0» организована Движением Первых и Юнармией. В этом году игра посвящена 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества в России.

После муниципального этапа с 17 апреля по 31 мая пройдёт региональный. Для старшей возрастной категории запланированы окружные сборы, а для средней и студентов – окружной этап. Он состоится с июня по июль. Финал игры запланирован на сентябрь.

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Клинский комбинат запустил выпуск уникальных сосисок на альтернативном молоке
04 апреля 2025, 22:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мясной комбинат из Клина предложил потребителям новинку. Теперь в его ассортименте можно найти сосиски на альтернативном молоке, рассказали в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Новая серия под названием «План Б» включает два вида сосисок – на кокосовом и миндальном молоке. Этот продукт стал первым в России в своей категории, что делает его уникальным на рынке мясных деликатесов. Сосиски не содержат коровьего молока. Вместо него используют растительные альтернативы. Продукт подходит тем, кто избегает лактозы или хочет разнообразить рацион более здоровыми продуктами», – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что в первом квартале этого года комбинат «Клинский», входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», выпустит ещё одну новинку – сосиски «Двойные сливки». Этот продукт тоже станет уникальным, так как при его приготовлении применяется не копчение, а обжарка горячим воздухом.

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Подмосковные онкологи спасли жизнь 94-летней пациентки
04 апреля 2025, 21:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера спасли 94-летнюю пациентку с раком желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пожилая женщина обратилась к медикам с жалобами на боли в животе, низкий гемоглобин и проблемы со стулом. После проведения обследований был поставлен диагноз «рак желудка».
«В столь почтенном возрасте многие операции считаются рискованными. Но врачи приняли вызов, осознавая ответственность за жизнь пациентки. Подготовка началась с тщательного обследования состояния её здоровья. Команда специалистов, включая онкологов, хирургов и анестезиологов, разработала индивидуальный план лечения. Благодаря высокой квалификации хирургов и современному оборудованию часть желудка с опухолью удалили, восстановили пищеварительный тракт. Анестезиологи сыграли важнейшую роль на протяжении всей операции», – отметил врач-онколог отделения абдоминальной онкологии №10 областного онкодиспансера Илья Кондратьев.
Через несколько недель после операции пациентке стало значительно лучше. Она вернулась к привычному образу жизни и теперь наблюдается у онколога по месту жительства.

Специалисты диспансера напомнили, что рак желудка – одно из самых коварных и опасных онкологических заболеваний, которое каждый год уносит тысячи жизней по всему миру. Поэтому после 40 лет необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профосмотры.

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12 подмосковных проектов выиграли гранты Движения Первых
04 апреля 2025, 21:34

Фото: пресс-служба МИМП МО

Грантовую поддержку Движения Первых получат 12 подмосковных проектов.Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодежной политики Московской области по итогам Грантового конкурса. Экспертная комиссия определила проекты-победители из 89 регионов России.
«Организаторы конкурса получили более 5,5 тыс. заявок. От Московской области в нём участвовали более 130 организаций. Общая сумма поддержки составила 1,4 млрд рублей. 60 миллионов пойдут на реализацию инициатив Подмосковья. Например, поддержку получил проект астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты», который состоится 16 августа в Лосино-Петровском. Другим победителем стал проект «Спорт на районе. Пушкино». Для детей и молодёжи летом организуют серию спортивных мастер-классов и активностей», – рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
По данным ведомства, самым популярным стало направление «Патриотизм и историческая память». Большое количество инициатив было посвящено Году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Популярностью пользовались также направления «Культура и искусство», «Образование и знания».
«Проекты, поддержанные Грантом Движения Первых, очень разнообразны по тематике – от исторической памяти до программирования VR-симуляторов. Практически все основные направления деятельности движения будут представлены в Подмосковье», – сказала председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова
В состав экспертной комиссии вошли 820 участников, которые прошли специальное обучение.

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В Московской области за сутки ликвидировали семь палов сухой травы
04 апреля 2025, 21:18

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса в течение суток ликвидировали семь палов сухой травы в подмосковных муниципальных округах Чехов и Лотошино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Чехов специалисты осуществили четыре успешных выезда. Первый сигнал в «Систему-112» поступил от жителей села Талалихино. За 10 минут огнеборцы потушили 200-метровый пал, не допустив распространения возгорания. После этого они направились в село Троицкое, где потушили возгорание травы протяженностью 1 км по фронту, не подпустив огонь к садоводческому товариществу вблизи места пожара», – рассказал замначальника территориального управления №14 Дмитрий Чёбочкин.
В это время в службу экстренных вызовов обратились жители деревни Беляево и сообщили о травяном пале. Огнеборцы в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание травы протяжённостью 350 м.

Следующий выезд был в Чехов-8, где на территории детсада горел сухостой Работники оперативно потушили 400-метровый пожар, не допустив дальнейшего распространения.

В тот же день поступили сообщения от местных жителей о том, что горят поля с сухой травой недалеко от деревень Афанасово и Пешки, а также у села Микулино. Эти пожары также были потушены.

Как подчеркнули в Мособлпожспасе, гражданам необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать появления палов травы. Огнеборцы рекомендовали жителям убирать участки от сухой травы и мусора, что снизит риск возникновения огня, не разрешать детям баловаться со спичками.

Специалисты также попросили домовладельцев не сжигать мусор, не поджигать сухую растительность и не бросать на землю непотушенные окурки. Такие простые действия помогут сохранить природу и обезопасить себя и близких.

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