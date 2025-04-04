В Центре им. Л. Рошаля прооперировали девочку с редкой аномалией сердца

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля избавили ребёнка от редкой сердечной аномалии – дефекта межпредсердной перегородки. О работе медиков рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Это редкая врождённая патология, когда между правым и левым предсердиями есть отверстие. При таком дефекте насыщенная кислородом кровь из левого предсердия попадает в правое, что увеличивает нагрузку на сердце и лёгкие. Всё это может привести к сердечной недостаточности, лёгочной гипертензии, образованию тромбов и даже к инсульту.
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«С таким дефектом шестилетняя девочка поступила в клинику. Особенность заключалась в наличии не одного, а трёх дефектов и аневризмы в межпредсердной перегородке пациентки. После тщательной диагностики и совещания с командой кардиологов, кардиохирургов и рентгенхирургов мы провели эндоваскулярную операцию по закрытию дефекта. Благодаря внутрисосудистой методике нам удалось избежать хирургической операции на открытом сердце. Это сокращает время восстановления пациента и снижает риск осложнений», – сказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ДКЦ Михаил Комиссаров.Операция успешно завершилась примерно через час. Маленькую пациентку уже выписали домой здоровой. После полного восстановления девочка будет жить обычной жизнью без ограничений.
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Лора Луганская