В Центре интегративной медицины помогли пациентке с вирусами в мозге и сердце

04 сентября 2025, 14:51

Врачи Научно-практического Центра интегративной медицины помогли 85-летней женщине с головными болями, головокружением и внезапным снижением давления. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Пенсионерка обратилась в центр сама. Неприятные симптомы существенно снижали для неё качество жизни и не поддавались консервативному лечению. Наблюдавший пациентку врач направил пациентку в НП ЦИМ.



В ходе вегето-резонансного тестирования в оболочках головного мозга и сосудах сердца женщины выявили вирусы герпес зостер и коронавирус.

«Мы провели курс из 12 сеансов биорезонансной терапии. Уже после пяти процедур головные боли значительно уменьшились, снизилось головокружение. А по окончании всего курса давление нормализовалось, головокружение полностью исчезло», – рассказала директор Научно-практического Центра интегративной медицины Наталия Отдельнова.