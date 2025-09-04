В Центре интегративной медицины помогли пациентке с вирусами в мозге и сердце
Врачи Научно-практического Центра интегративной медицины помогли 85-летней женщине с головными болями, головокружением и внезапным снижением давления. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Пенсионерка обратилась в центр сама. Неприятные симптомы существенно снижали для неё качество жизни и не поддавались консервативному лечению. Наблюдавший пациентку врач направил пациентку в НП ЦИМ.
В ходе вегето-резонансного тестирования в оболочках головного мозга и сосудах сердца женщины выявили вирусы герпес зостер и коронавирус.
«Мы провели курс из 12 сеансов биорезонансной терапии. Уже после пяти процедур головные боли значительно уменьшились, снизилось головокружение. А по окончании всего курса давление нормализовалось, головокружение полностью исчезло», – рассказала директор Научно-практического Центра интегративной медицины Наталия Отдельнова.Биорезонансная терапия – методика, которая активирует собственные ресурсы организма, помогая справляться с хроническими состояниями без побочных эффектов. Она комплексно воздействует на организм и подходит в том числе пациентам с хроническими заболеваниями.