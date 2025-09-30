В центре подмосковной Коломны появится новая лыжероллерная трасса
В Коломне завершают реконструкцию Парка 50-летия Октября. После обновления парк станет центром спорта и отдыха для жителей и гостей округа, отметили в Министерстве благоустройства Московской области.
Сейчас подрядчики готовят дорожки и инженерные сети. Рабочие укладывают основание для тропинок, устанавливают сваи для новых объектов, монтируют кабельные трассы для освещения. Чтобы избежать луж после дождей, специалисты применяют специальную георешётку.
В парке построят лыжероллерную трассу, прогулочные зоны, детскую площадку и кафе. Также предусмотрели малые архитектурные формы и парковку для автомобилей.
Завершить благоустройство планируют к началу октября.
