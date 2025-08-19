Тринадцатилетняя школьница госпитализирована с отравлением наркотиками в Ленобласти
В Гатчинском районе Ленинградской области 18 августа ночью 13-летняя школьница была доставлена в реанимацию с острым отравлением неустановленными наркотическими веществами.
Как сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру», инцидент произошёл в одной из деревень района. Мать девочки обнаружила свою дочь без сознания в гараже, где подростки распивали спиртные напитки.
Сейчас семиклассница находится в тяжелом состоянии в Гатчинской районной больнице. Семья не состоит на учёте в службе по делам несовершеннолетних.
Ранее в Норильске восьмилетний мальчик отравил четырёхлетнего брата во время игры.
