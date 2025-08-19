Достижения.рф

Тринадцатилетняя школьница госпитализирована с отравлением наркотиками в Ленобласти

Фото: iStock/Favor_of_God

В Гатчинском районе Ленинградской области 18 августа ночью 13-летняя школьница была доставлена в реанимацию с острым отравлением неустановленными наркотическими веществами.



Как сообщает телеграм-канал «Конкретно.ру», инцидент произошёл в одной из деревень района. Мать девочки обнаружила свою дочь без сознания в гараже, где подростки распивали спиртные напитки.

Сейчас семиклассница находится в тяжелом состоянии в Гатчинской районной больнице. Семья не состоит на учёте в службе по делам несовершеннолетних.

Ранее в Норильске восьмилетний мальчик отравил четырёхлетнего брата во время игры.

Анастасия Чубина

