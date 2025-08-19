Директора лагеря в Хакасии обвинили в смерти ребенка от отравления репеллентами

19 августа 2025, 10:38

Фото: iStock/Ольга Симонова

В Хакасии возбуждено уголовное дело против директора детского оздоровительного лагеря после смерти 10-летней девочки от отравления инсектицидными средствами. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.