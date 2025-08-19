Директора лагеря в Хакасии обвинили в смерти ребенка от отравления репеллентами
В Хакасии возбуждено уголовное дело против директора детского оздоровительного лагеря после смерти 10-летней девочки от отравления инсектицидными средствами. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Трагедия произошла 26 июня, когда девочка почувствовала себя плохо и была госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". Несмотря на усилия медиков, 1 июля ребёнок скончался.
Следствие установило, что с 13 по 26 июня девочка бесконтрольно использовала химические средства защиты от насекомых. Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стало острое отравление компонентами инсектицида.
Директору лагеря предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ведомстве отметили, что руководитель не обеспечил круглосуточное дежурство врача-педиатра, ограничившись присутствием только медсестры, что помешало своевременному оказанию помощи.
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для обвиняемого. Расследование продолжается.
