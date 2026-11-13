«Мособлэнерго» подготовило сети и 435 бригад к зимнему сезону

13 ноября 2026, 13:45

оригинал Фото: Министерство энергетики Московской области

«Мособлэнерго» получило паспорт готовности к отопительному сезону 2026–2027 годов. Подготовка сетевой инфраструктуры позволила снизить риски для потребителей Подмосковья, сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.







Готовность компании к зиме подтвердил Минэнерго России. Перед этим комиссия Ростехнадзора проверила электросетевые объекты во всех филиалах предприятия. Энергетики капитально отремонтировали 249 километров воздушных и кабельных линий. Еще на 347 объектах специалисты обновили силовые трансформаторы и привели в порядок здания трансформаторных и распределительных подстанций. За время подготовки они выполнили более 500 тысяч работ по техническому обслуживанию сетей.



Компания построила и реконструировала 156,8 километра линий электропередачи. Дополнительная трансформаторная мощность составила 85,9 МВА.



Сотрудники прошли дополнительное обучение. Для работы в зимний период предприятие подготовило 1063 единицы спецтехники. В их числе — 142 передвижные дизельные электростанции общей мощностью 47 МВт.



На круглосуточном дежурстве находятся 66 бригад. В случае чрезвычайной ситуации или перехода в режим повышенной готовности компания дополнительно привлечет 369 бригад общей численностью около 1,5 тысячи человек. Специалисты смогут оперативно устранять нарушения электроснабжения, в том числе при низких температурах.