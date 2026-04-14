Эксперты Подмосковья ускорили техобследование зданий планшетами

14 апреля 2026, 16:47

оригинал Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области специалисты Управления технического надзора капитального ремонта применяют на объектах специализированные планшеты со встроенным ПО для работы с чертежами и техдокументацией. Оборудование повышает точность замеров и ускоряет обработку данных на стройплощадках, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства регоина.







Применение такого оборудования позволяет повысить точность замеров и ускорить обработку данных на строительных площадках. В ведомстве перечислили преимущества использования планшетов: быстрая фиксация и структурирование данных, возможность вносить пометки непосредственно на объекте, оперативный доступ к документации и упрощённый обмен информацией между сотрудниками.



Все данные заносятся в готовый чек-лист, что гарантирует учёт каждого важного параметра. Собранная информация направляется в офис для камеральной обработки. Такой подход предоставляет архитекторам и проектировщикам полную и наглядную картину объекта.



Визуализация размеров прямо на фото и графике позволяет избежать неточностей при проектировании, сократить сроки подготовки документации и повысить качество будущего капитального ремонта. Благодаря внедрению цифровых инструментов процесс становится более точным, прозрачным и эффективным.