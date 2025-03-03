«Нужно выиграть красиво»: Боец UFC Павлович назвал условие получения шанса на титульный бой

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, являющийся четвёртым номером в мировом рейтинге UFC, считает, что вполне может получить ещё один шанс на титульный бой. Для этого ему нужно в следующем поединке одержать красивую победу, желательно — нокаутом.