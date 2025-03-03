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«Нужно выиграть красиво»: Боец UFC Павлович назвал условие получения шанса на титульный бой

Боец UFC Павлович: Могу получить ещё один шанс на титульный бой
Сергей Павлович (Скриншот видео: Телеграм @PavlovichUFC)

Сергей Павлович (Скриншот видео: Телеграм @PavlovichUFC)

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, являющийся четвёртым номером в мировом рейтинге UFC, считает, что вполне может получить ещё один шанс на титульный бой. Для этого ему нужно в следующем поединке одержать красивую победу, желательно — нокаутом.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с сетевым издание MMA.Metaratings.ru. По словам российского тяжеловеса, его следующий бой состоится в конце лета. Причём ему всё равно, где он состоится и кто станет его соперником. Единственный нюанс: если поединок пройдёт в США, то придётся решать визовый вопрос, отметил Павлович.

«Главное – пройти хороший тренировочный лагерь, и в путь. Если мне удастся красиво выиграть следующий бой нокаутом, то организация может предоставить еще один титульный шанс», — сказал боец.

Напомним, в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295 Павлович встретился с Томом Аспиналлом в поединке за пояс временного чемпиона тяжелого дивизиона. Сергей проиграл бой нокаутом в первом раунде.

В предыдущий раз спортсмен выходил в октагон в феврале 2025 года в рамках турнира UFC Fight Night 250, одержав победу над Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 19 побед и три поражения.

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#спортсмен
#боец
Овечкин выразил соболезнования в связи со смертью российского борца Бувайсара Сайтиева
Овечкин: вклад Сайтиева в развитие российского спорта навсегда останется в истории
03 марта 2025, 00:26

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин выразил глубокую скорбь в связи со смертью трёхкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева. Комментарий привели в Telegram-канале команды спортсмена.
В своём обращении хоккеист назвал уход спортсмена огромной утратой, подчеркнув, что его победы и человеческие качества навсегда останутся в истории российского спорта.

«Сегодня ушёл из жизни Бувайсар Сайтиев — великий спортсмен, борец-чемпион и просто очень хороший человек. Его победы и вклад в развитие российского спорта навсегда останутся в нашей истории. Мы никогда не забудем ни их, ни то, каким замечательным мужчиной был Сайтиев», — сказал Овечкин, пожелав близким Бувайсара «сил» оправиться от горя и принять потерю.
Сайтиев, скончавшийся на 50-м году жизни, был легендой борьбы: три золота Олимпиад (1996, 2004, 2008), шесть титулов чемпиона мира и Европы. Он также был удостоен звания заслуженного мастера спорта и государственных наград, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

Ранее сообщалось, что скончался автор песен Киркорова и Серова Юрий Мартынов. Он ушел из жизни 1 марта, ему было 67 лет.

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#спортсмен
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Стала известна причина смерти российского борца Бувайсара Сайтиева
02 марта 2025, 22:56

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/ Виталий Безруких)

Причиной кончины трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, предварительно, могла стать остановка сердца, сообщил Телеграм-канал Baza.
Отмечалось, что олимпийский чемпион почувствовал себя нехорошо во дворе своего дома. На помощь ему пришли дворник и консьерж — он и вызвал скорую помощь. Бувайсара Сайтиева госпитализировали с подозрением на отравление.

О кончине спортсмена 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.

«Мне позвонили десять минут назад и сообщили, что такая беда. В голове не укладывается. Мы должны были завтра лететь вместе», — поделился глава ФСБР.

Бувайсар Сайтиев — один из наиболее титулованных борцов-вольников в истории. Он завевал три золотых олимпийских медали 1996, 2004 и 2008 годов. Еще Сайтиев по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

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#олимпиада
#вольная борьба
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Умер легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев
02 марта 2025, 20:43

Бувайсар Сайтиев (фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

На 50 году жизни скончался легендарный российский борец Бувайсар Сайтиев. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили в беседе с РИА Новости.
В воскресенье днём спортсмен был госпитализирован в одну из столичных больниц с подозрением на отравление. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти Сайтиева не удалось. В настоящее время уточняются причины смерти.

Спортсмен является трёхкратным победителем Олимпийских игр в весовой категории до 74 кг. Также он шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы.

После завершения спортивной карьеры Сайтиев занимался общественной и политической деятельностью.

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«Мне сделали кесарево сечение. Я была последней»: Ирина Роднина рассказала, почему расплакалась на пьедестале
Ирина Роднина рассказала о кесаревом сечении и слезах на пьедестале
02 марта 2025, 19:03

Ирина Роднина (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Ирина Роднина ушла из профессионального спорта после третьей победы на Олимпиаде. 75-летняя фигуристка призналась, что эта медаль для неё имела особенное значение.
Трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира покинула большой спорт в 30 лет. Это решение она приняла после победы на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде в 1980 году. Стоя на пьедестале, Роднина плакала, понимая, что в этот момент прощается со спортивной карьерой.

Спортсменка признавалась, что её родители, супруг Александр Зайцев и тренер не верили, что ей удастся одержать победу, поскольку в спорт она вернулась после рождения ребёнка.

«Тяжело, потому что 30 лет, 8 месяцев я лежала на сохранении, кесарево сечение. Я вообще не атлет. Даже когда всю сборную проверяли на установочном сборе, то по физическим показателям я всегда на последнем или предпоследнем месте. И писали: "Исключительно волевые черты характера". Действительно, по всем показателям я была совсем не спортсмен сборной страны. У меня объём легких две тысячи, 11 воспалений лёгких, туберкулёз», – призналась Роднина.
Роднина понимала, что всё к этому и шло, поскольку, помимо всего прочего, она получила множество травм. Большой спорт она покинула вместе с супругом, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию.

В настоящее время Ирина Роднина является депутатом Госдумы. Она развелась с Александром Зайцевым, когда их сыну было шесть лет. От второго супруга, кинопродюсера Леонида Миньковского, она родила дочь Алёну. Брак распался в 1992 году.

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#спортсмен
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Овечкину осталось забросить 10 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ
02 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/gorodenkoff

Российскому хоккеисту Александру Овечкину нужно забросить еще 10 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Спортсмен отличился в последней игре против «Тампы».
На данный момент нападающий «Вашингтона» имеет на своем счету 884 заброшенных шайбы. Рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки, который за свою карьеру смог забить 894 гола. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» остается сыграть 22 матча, в которых у Александра будет возможность побить результат Гретцки.

На сегодняшний день Овечкину принадлежит рекорд по общему числу заброшенных шайб в марте. Россиян смог забить в этом месяце 155 голов. Гретцки расположился на втором месте с результатом в 144 гола. Их ближайшим преследователем является канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби со 104 заброшенными шайбами.

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