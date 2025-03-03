«Нужно выиграть красиво»: Боец UFC Павлович назвал условие получения шанса на титульный бой

Сергей Павлович (Скриншот видео: Телеграм @PavlovichUFC)
Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович, являющийся четвёртым номером в мировом рейтинге UFC, считает, что вполне может получить ещё один шанс на титульный бой. Для этого ему нужно в следующем поединке одержать красивую победу, желательно — нокаутом.
Об этом спортсмен рассказал в разговоре с сетевым издание MMA.Metaratings.ru. По словам российского тяжеловеса, его следующий бой состоится в конце лета. Причём ему всё равно, где он состоится и кто станет его соперником. Единственный нюанс: если поединок пройдёт в США, то придётся решать визовый вопрос, отметил Павлович.
Напомним, в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295 Павлович встретился с Томом Аспиналлом в поединке за пояс временного чемпиона тяжелого дивизиона. Сергей проиграл бой нокаутом в первом раунде.
В предыдущий раз спортсмен выходил в октагон в феврале 2025 года в рамках турнира UFC Fight Night 250, одержав победу над Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 19 побед и три поражения.
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«Главное – пройти хороший тренировочный лагерь, и в путь. Если мне удастся красиво выиграть следующий бой нокаутом, то организация может предоставить еще один титульный шанс», — сказал боец.
Напомним, в ноябре 2023 года в рамках турнира UFC 295 Павлович встретился с Томом Аспиналлом в поединке за пояс временного чемпиона тяжелого дивизиона. Сергей проиграл бой нокаутом в первом раунде.
В предыдущий раз спортсмен выходил в октагон в феврале 2025 года в рамках турнира UFC Fight Night 250, одержав победу над Жаирзиньо Розенстрайком единогласным решением судей. Всего на счету россиянина 19 побед и три поражения.
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Александр Бойцов