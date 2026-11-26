26 ноября 2026, 11:15

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье

Сотрудники Подольской детской больницы вышли на уборку снега утром в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье.





Сильный снегопад продолжается в столичном регионе уже третий день. Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.





«Коллектив больницы расчищает подходы к стационару и ступеньки на лестнице», — говорится в сообщении.