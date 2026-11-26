В Подольске к уборке снега присоединились сотрудники детской больницы
Сотрудники Подольской детской больницы вышли на уборку снега утром в четверг, 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье.
Сильный снегопад продолжается в столичном регионе уже третий день. Все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме.
«Коллектив больницы расчищает подходы к стационару и ступеньки на лестнице», — говорится в сообщении.Заведующая хозяйственным подразделением медучреждения Татьяна Протасова рассказала, что расчищенные поверхности обрабатывают противогололёдными материалами, чтобы маленькие пациенты и их родные могли добраться до больницы без риска поскользнуться.
Ранее сообщалось, что в ночь на 26 ноября дорожные службы расчистили от снега подъезд к аэропорту Жуковский и улицы городского округа.