Волонтёры помогли расчистить от снега дорожку к детской поликлинике в Клину
Расчистить от снега подход к детской поликлинике, расположенной на улице Карла Маркса в Клину, помогли активисты движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье Данила Кирьянов.
В работах приняли участие пятеро добровольцев.
«С помощью лопат волонтёры расчистили пешеходные дорожки, ступени и подходы к детской поликлинике со всех сторон. К уборке присоединились и местные жители», — рассказал корреспондент.Волонтёрский десант также отправился на расчистку дорожек у детской библиотеки им. Гайдара.
Полная информация о том, как принять участие в движении «Волонтёры Подмосковья», размещается на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, помощь в организации мероприятий и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.