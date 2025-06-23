В усадьбе Гребнево прошёл танцевальный флешмоб «Эхо Побед»

23 июня 2025, 18:40

пресс-служба организационного комитета Всероссийской патриотической Акции «Улицы в лицах»

Танцевальный флешмоб «Эхо Побед» прошёл на площадке усадьбы Гребнево в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект был запущен организационным комитетом ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», его поддержали Федеральная служба войск национальной гвардии России и Министерство иностранных дел РФ.