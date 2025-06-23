В усадьбе Гребнево прошёл танцевальный флешмоб «Эхо Побед»
пресс-служба организационного комитета Всероссийской патриотической Акции «Улицы в лицах»
Танцевальный флешмоб «Эхо Побед» прошёл на площадке усадьбы Гребнево в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект был запущен организационным комитетом ежегодной Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», его поддержали Федеральная служба войск национальной гвардии России и Министерство иностранных дел РФ.
Флешмоб проходил под знаменитую песню «Синий платочек», которую исполнила заслуженная артистка России, народная артистка Республики Дагестан Жасмин и идейный вдохновитель и руководитель проекта «Эхо Побед», федеральный координатор Всероссийской патриотической акции «Улицы в лицах», лауреат всероссийских и международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко. Музыкальное сопровождение обеспечил Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ под руководством полковника Азата Шахмухаметова.
Также на сцене выступили звёзды российской эстрады: Маргарита Суханкина, лауреат «ТЭФИ» Александр Левшин, певец, музыкант и композитор Михаил Муромов, финалистка телепроекта «Голос» Елена Максимова, певец, участник СВО Сергей Нихаенко, лауреат премии «Славянский базар» в Витебске Лариса Гордьера, певец Макс Лидов, певец, участник боевых действий Михаил Фавор, солист группы «Пятеро» Евгений Гаранин, кроме того, на сцене пел Большой детский хор им. В.С. Попова.
На главной площадке в флешмобе приняли участие более 1 500 человек, среди которых были представители из Республики Татарстан и Бурятии, Тверской, Пензенской, Курской, Смоленской областей и других. Танец по песню «Синий платочек» исполняли и за рубежом: в Бельгии, Франции, Мозамбике, Кубе, Румынии, Мьянме, Республике Абхазии, Марокко, Монголии, Египте, Тунисе, Индонезии и других странах.
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