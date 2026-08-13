В усадьбе «Мураново» в 14-й раз проведут День варенья
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский 22 и 23 августа пройдёт ежегодный гастрономический фестиваль «День варенья». В этом году его проводят в 14-й раз, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На два дня гости станут зрителями мастер-классов по приготовлению варенья и дегустаторами. Они выберут голосованием победителя соответствующего конкурса, примут участие в ремесленных творческих занятиях, конкурсе детского рисунка, насладятся музыкальной и музейной программами.
«Маленьким сладкоежкам сказочный персонаж расскажет об истории чая, полезных свойствах цветов и трав, научит варить целебное зелье от простуды и угостит вареньем. Кроме того, состоится конкурс сладкого рисунка. Для ребят постарше пройдёт театрализованная программа «Прогулки с привидением», – рассказали в министерстве.На поляне перед Главным усадебным домом будут работать тематическая фотозона и усадебная почта. Гостей пригласят на старинные усадебные и настольные игры, театрализованный пикник, литературно-исторический квиз, театрализованную лекцию с чаепитием.
Оба дня фестиваль будет сопровождать музыкальная программа с участием трио балалаечников-виртуозов «Ситенно», солиста Московского государственного академического музыкального театра имени Наталии Сац Сергея Петрищева, Александра Семенцова с программой «Живой аккордеон» и исполнителей классической музыки.
Завершится фестиваль запуском воздушного змея.
Программа Дня варенья доступна на сайте музея-заповедника «Усадьба «Мураново».