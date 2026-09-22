В усадьбе Вязёмы 27 сентября пройдет концерт «Мир фортепианных фантазий»

22 сентября 2026, 11:57

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Большой зал восточного флигеля усадьбы Вязёмы 27 сентября примет музыкальный концерт «Мир фортепианных фантазий», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.