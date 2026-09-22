В усадьбе Вязёмы 27 сентября пройдет концерт «Мир фортепианных фантазий»
Большой зал восточного флигеля усадьбы Вязёмы 27 сентября примет музыкальный концерт «Мир фортепианных фантазий», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Перед гостями Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина выступит народная артистка России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Татьяна Рубина.
Пианистка исполнит шедевры классической музыки — произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Фредерика Шопена и Франца Шуберта. Татьяна Рубина, лауреат международных конкурсов и дипломант VI Международного конкурса имени П.И. Чайковского, активно выступает со студенческих лет и успешно совмещает гастроли с преподаванием, а ее воспитанники регулярно побеждают на престижных музыкальных смотрах.
Музыкальный вечер начнется в 15:00, возрастное ограничение мероприятия — 6+. Приобрести билеты ценители классики могут на официальном сайте или непосредственно в кассе музея-заповедника
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