В Одинцовском лицее установили выигранную ученицей новогоднюю ель
Новогоднюю ёлку с комплектом украшений подарили Одинцовскому лицею №6. Право на этот подарок завоевала лицеистка Ангелина Бутова, победившая на конкурсе детских рисунков «Новогодний апгрейд». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Конкурс организовали компания «Ростелеком» и Управление образования Одинцовского округа.
«Ёлку установили в школьном актовом зале и сразу украсили. Теперь она создаёт у учеников и преподавателей новогоднее настроение», — говорится в сообщении.Творческий конкурс проводился для учеников с первых по седьмые классы. Нарисовать нужно было символ наступающего 2026 года — лошадь.
Ранее сообщалось, что представительница Одинцовского округа вышла в финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».