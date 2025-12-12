Достижения.рф

В Одинцовском лицее установили выигранную ученицей новогоднюю ель

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Новогоднюю ёлку с комплектом украшений подарили Одинцовскому лицею №6. Право на этот подарок завоевала лицеистка Ангелина Бутова, победившая на конкурсе детских рисунков «Новогодний апгрейд». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Конкурс организовали компания «Ростелеком» и Управление образования Одинцовского округа.

«Ёлку установили в школьном актовом зале и сразу украсили. Теперь она создаёт у учеников и преподавателей новогоднее настроение», — говорится в сообщении.
Творческий конкурс проводился для учеников с первых по седьмые классы. Нарисовать нужно было символ наступающего 2026 года — лошадь.

Ранее сообщалось, что представительница Одинцовского округа вышла в финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0