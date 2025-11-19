В Вербилках начали сносить семь аварийных бараков

19 ноября 2025, 11:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос семи одноэтажных жилых домов барачного типа, находившихся в аварийном состоянии, начался в посёлке Вербилки Талдомского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Под снос пошли бараки, расположенные по адресам: Полевая улица, дома №1 и №5, улица Гоголя, дома №5 и №10, а также 2-я улица Гоголя, дома №3, №4 и №6.





«Бараки построили в 50-х-60-х годах ХХ века. Общая площадь зданий составляет свыше 1,3 тыс. квадратных метров. Экспертиза показала, что дома стали непригодными для проживания. Жильцов из 40 квартир расселили, а постройки внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.