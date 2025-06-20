В Вербилках снесли обветшавший многоквартирный деревянный дом
Деревянный одноэтажный дом на шесть квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в рабочем посёлке Вербилки Талдомского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом, располагавшийся по адресу: Дубенский тупик,4, был построен в 1931 году. Его общая площадь составляла около 220 квадратных метров. Со временем строительные конструкции износились. Дом признали опасным для проживания, людей оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В мае этого года дом снесли. В настоящее время участок, который он занимал, свободен от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа ещё не приняла.