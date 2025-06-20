Жители Шатуры 22 июня присоединятся к минуте молчания

20 июня 2025, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Торжественные и траурные мероприятия пройдут в Шатуре, Рошале и Кривандине в День памяти и скорби 22 июня. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Мероприятия начнутся в 11 часов. Возложить цветы и почтить память героев Великой Отечественной войны можно будет у памятника воинам-шатурянам, у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Рошале и у памятника погибшим воинам в селе Кривандино.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура





«А 12:15 по московскому времени в день 84-й годовщины начала войны по всей стране будет объявлена минута молчания. Её проведут с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, которая унесла жизни 27 млн человек. Кроме того, акция обеспечит преемственность поколений. Жители и гости округа могут поддержать эту акцию в память о наших предках, сражавшихся за Родину, – остановиться на минуту и почтить родных и близких, которые пережили самую кровопролитную войну ХХ века», – отметили в администрации.