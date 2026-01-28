Мужчина изрезал жену с ребенком и возражал против решения суда

28 января 2026, 19:20

Суд арестовал изрезавшего ножом жену и 14-летнего сына мужчину в Москве

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Москве арестовали мужчину, который, по версии следствия, напал с ножом на жену и 14-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.