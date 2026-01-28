Мужчина изрезал жену с ребенком и возражал против решения суда
В Москве арестовали мужчину, который, по версии следствия, напал с ножом на жену и 14-летнего сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Ему предъявили обвинение по статье о покушении на убийство двух лиц. С учетом позиции Коптевской межрайонной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В заседании обвиняемый возражал и просил назначить домашний арест.
По данным ведомства, вечером 26 января в квартире дома в Линейном проезде подсудимый, находясь в состоянии опьянения, не менее четырех раз ударил ножом супругу, после чего нанес сыну как минимум восемь ножевых ранений.
