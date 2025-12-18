Турист арендовал мотоцикл и разбился в Таиланде
Турист из Нидерландов разбился на мотоцикле в Таиланде. Об этом сообщает издание The Pattaya News.
Трагедия произошла в ночь на 18 декабря в Паттайе. В тот день 54-летний мужчина арендовал мотоцикл Yamaha Aerox и отправился в путь. На большой скорости он свернул с дороги, не справился с управлением и врезался в прицеп припаркованного автомобиля.
Иностранца нашли бездыханным в десяти метрах от места аварии. Медики констатировали его смерть от полученных травм. Тело погибшего доставили в морг, его личность не разглашается до связи с семьей.
Ранее сообщалось, что турист из России едва не погиб после аварии с байком на Бали из-за халатности местных врачей. Его экстренно перевезли в московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского для дальнейшего лечения.
Читайте также: