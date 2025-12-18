Турист арендовал мотоцикл и разбился в Таиланде

18 декабря 2025, 21:16

В Паттайе 54-летний турист врезался на мотоцикле врезался в прицеп и погиб

Фото: iStock/Osobystist

Турист из Нидерландов разбился на мотоцикле в Таиланде. Об этом сообщает издание The Pattaya News.