Жителя Новокузнецка приговорили к 3,5 годам колонии за избиение щенка
Суд в Новокузнецке приговорил местного жителя к 3,5 года колонии-поселения за жестокое обращение с животным. Мужчина избил своего щенка стаффордширского терьера и сломал ему лапу.
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошёл в мае в подъезде многоквартирного дома. Один из жильцов услышал крики и визг собаки, а затем просмотрел записи камер видеонаблюдения. На кадрах он увидел, как сосед поднимает щенка за ошейник, бросает на пол и бьёт руками и ногами. Записи попали в соцсети, после чего полиция установила и задержала владельца собаки.
Мужчина признал, что выместил злость на девятимесячном терьере по кличке Рокки из-за личных проблем. Щенка доставили в ветеринарную клинику, где у него диагностировали ушибы, гематомы и перелом задней лапы — животному потребовалась операция. Собаку изъяли и передали опекуну.
Фигурант пытался утверждать, что травма возникла из-за неудачного прыжка, однако эксперты опровергли эту версию. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
