Жителя Новокузнецка приговорили к 3,5 годам колонии за избиение щенка

19 декабря 2025, 09:03

Фото: iStock/Photology1971

Суд в Новокузнецке приговорил местного жителя к 3,5 года колонии-поселения за жестокое обращение с животным. Мужчина избил своего щенка стаффордширского терьера и сломал ему лапу.