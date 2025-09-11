В Бурятии женщина погибла из-за короткого замыкания в холодильнике
В Бурятии жительница Кабанска погибла из-за короткого замыкания. Предварительно, оно произошло в холодильнике. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В жилом доме от замыкания начался пожар, который вскоре сам погас, но унес жизнь 35-летней женщины. Ее тело обнаружил муж спустя три часа после случившегося.
В результате пожара холодильник был полностью уничтожен, а стена получила повреждения на площади около 3 квадратных метров. Правоохранительные органы инициировали расследование для выяснения всех деталей произошедшего. На месте происшествия задействованы экстренные службы.
