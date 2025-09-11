В Бурятии женщина погибла из-за короткого замыкания в холодильнике

11 сентября 2025, 08:06

Фото: iStock/FabrikaCr

В Бурятии жительница Кабанска погибла из-за короткого замыкания. Предварительно, оно произошло в холодильнике. Об этом сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.