Школьную учительницу арестовали за изнасилование 16-летнего подростка
В американском городе Вэлли-Миллс арестовали школьную учительницу, которую подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего. Об этом сообщает KWTX.
25-летней Шелби Лашомб предъявили обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним и двух эпизодах неподобающих отношений между учителем и учеником. Пострадавший не был ее подопечным и не учился в школе, где она работала.
Арест произошел после сообщения в полицию, в котором говорилось, что Лашомб видели вместе с 16-летним юношей. Они целовались, а позже вступили в интимную связь. Уточняется, что и школьник, и Лашомб подтвердили эту информацию во время разговора с правоохранителями.
