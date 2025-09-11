Школьную учительницу арестовали за изнасилование 16-летнего подростка

11 сентября 2025, 09:00

В США арестовали школьную учительницу, совратившую 16-летнего подростка

Фото: iStock/Rawf8

В американском городе Вэлли-Миллс арестовали школьную учительницу, которую подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего. Об этом сообщает KWTX.