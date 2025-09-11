Подростков заключили под стражу за нападение в новосибирском трамвае

11 сентября 2025, 08:52

СК возбудил дело против подростков, распыливших перцовый баллончик в трамвае

Фото: iStock/Evgeniy Akimenko

Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двух подростков, 14 и 16 лет, которые обвиняются в нападении на мужчину в трамвае.