Подростков заключили под стражу за нападение в новосибирском трамвае
Ленинский районный суд Новосибирска заключил под стражу двух подростков, 14 и 16 лет, которые обвиняются в нападении на мужчину в трамвае.
По информации РИА Новости, инцидент произошел 6 сентября 2025 года. Несовершеннолетние распылили перцовый баллончик в салоне трамвая, а один из них нанес мужчине удар ногой в грудь после сделанного им замечания. Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
После случившегося подростки сбежали, но сотрудники правоохранительных органов задержали их 8 сентября. Уже на следующий день следственные органы выдвинули против них официальное обвинение. Суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
