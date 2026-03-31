В Видном определили первых финалистов Школьной лиги Подмосковья по баскетболу
В Ленинском и Одинцовском округах определились победители областного этапа II дивизиона Школьной лиги Подмосковья по баскетболу 3х3. Как сообщили в пресс-службе регионального Минспорта, юношеская команда из Одинцовского округа и сборная девушек из Ленинского округа вышли в финал.
Соревнования прошли в Видном. Участниками II дивизиона стали команды из 14 муниципалитетов, включая Подольск, Чехов, Домодедово и Ступино. По итогам соревновательного дня в «Финале четырёх» поборются за победу юноши из Одинцовского округа и девушки из Ленинского округа.
Всего в областном этапе Школьной лиги участвуют 336 команд в четырёх видах спорта. Победители дивизионов проходят в «Финал четырёх». Сезон 2025/2026 объединил более 50 тысяч учащихся из 650 учебных заведений региона. Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года.
