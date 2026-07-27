В Видном пациентке помогли родить пятого ребёнка с помощью кесарева сечения
Акушеры-гинекологи Видновского перинатального центра помогли стать мамой пациентке с четырьмя рубцами от кесарева сечения на матке. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
37-летнюю жительницу Домодедова госпитализировали в отделение патологии на сроке беременности 36 недель и пять дней. Врачи обследовали пациентку и подготовили к оперативному родоразрешению.
«Многодетная мама рожала четыре раза. Все малыши появились на свет после кесарева сечения. Специалисты ультразвуковой диагностики во время исследования обнаружили у женщины признаки истончения миометрия в области рубца», – рассказала заведующая акушерским отделением патологии беременности ПЦ Патима Муртаева.
После сдачи анализов, исследований, консультаций специалистов и заготовки собственной аутоплазмы выполнили пациентке пятое кесарево сечение.
«Операция прошла успешно. Родилась доношенная девочка весом три килограмма 370 граммов, ростом 52 сантиметра. Это уже третья дочь в многодетной семье», – отметила Муртаева.Во время операции хирурги провели пациентке метропластику рубца на матке.