В Видном после гибели трёх жильцов от угарного газа возбудили уголовное дело
В Видном возбудили уголовное дело по факту отравления газом четырёх жильцов многоквартирного дома и смерти троих из них. Об этом заявили в пресс-службе Главного следственном управлении СКР по Московской области.
Там уточнили, что 29 января в экстренные службы поступила информация о том, что в двух квартирах дома на улице Садовой в городе обнаружили тела трёх человек без признаков жизни. Ещё одна пострадавшая госпитализирована. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом. Следователь возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным Видновской городской прокуратуры, потерпевшие отравились угарным газом из-за неисправности газовой колонки в квартире на первом этаже.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и ход расследования уголовного дела.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают следователи и криминалисты, которые работают на месте происшествия.
Читайте также: