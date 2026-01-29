В Видном после гибели трёх жильцов от угарного газа возбудили уголовное дело

29 января 2026, 19:59

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Видном возбудили уголовное дело по факту отравления газом четырёх жильцов многоквартирного дома и смерти троих из них. Об этом заявили в пресс-службе Главного следственном управлении СКР по Московской области.