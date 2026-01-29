В Химках поймали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 400 000 рублей

В Химках поймали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 400 000 рублейС заявлением в дежурную часть Управления МВД России по городскому округу Химки обратилась 79-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили якобы из поликлиники и предложили перейти на электронную медицинскую карту. Женщина согласилась.
«После разговора с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что злоумышленники получили доступ к персональным данным женщины и отправили деньги на поддержку Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности, якобы необходимо было обналичить сбережения и передать их доверенному лицу. Выполнив требования аферистов, пострадавшая поняла, что её обманули, и пошла в полицию», – рассказала Петрова.Через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – 20-летнего жителя Чувашии, который исполнял в преступной схеме роль курьера. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, суд заключил фигуранта под стражу. Полицейские устанавливают соучастников преступления и выявляют причастность задержанного к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.