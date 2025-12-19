Достижения.рф

Мужчина умер в массажном кресле в столичном ТЦ «Афимолл»

Фото: iStock/kckate16

Мужчина скончался после сеанса в массажном кресле в ТЦ «Афимолл» в деловом центре Москва-Сити. Об этом сообщает РЕН ТВ.



По предварительным данным, посетитель решил воспользоваться вибромассажным креслом, установленным в торговом центре, чтобы расслабить мышцы. Однако во время сеанса ему стало плохо. Очевидцы произошедшего вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие на место медики спасти мужчину не смогли и констатировали его смерть. По имеющейся информации, погибшему было около 40 лет.

Тело мужчины направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления точной причины смерти. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Анастасия Чинкова

