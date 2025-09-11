В Видном построят новый водорегулирующий узел

11 сентября 2025, 16:50

Водорегулирующий узел планируют построить в городе Видное Ленинского округа. Подряд на выполнение первого этапа работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить водорегулирующий узел объёмом 40 тысяч кубометров, а также поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.