В Видном построят новый водорегулирующий узел
Водорегулирующий узел планируют построить в городе Видное Ленинского округа. Подряд на выполнение первого этапа работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и построить водорегулирующий узел объёмом 40 тысяч кубометров, а также поставить на объект всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Работы планируется завершить в 2026 году.
Начальная цена лота составляет 839 миллионов 252 тысячи 354 рубля 55 копеек. Заявки на подряд принимаются до 17 сентября.