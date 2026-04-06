В Подмосковье супругов нашли мертвыми в их квартире рядом с головалой дочерью: что произошло

Baza: Обнаруженные мертвыми в Подмосковье супруги отравились веществами

Фото: istockphoto/Artem_Furman

В Подмосковье супружескую пару нашли мертвой в собственной квартире рядом с годовалой дочерью.





По данным телеграм-канала «База», причиной смерти стало отравление неустановленными веществами, предположительно наркотиками. Погибшими оказались 25-летний Дмитрий и 24-летняя Алина.



В день гибели они вместе с ребенком гостили у родителей в загородном доме, где царила теплая семейная обстановка. Вернувшись в свою квартиру в Подольске, пара перестала выходить на связь.



Тела супругов обнаружили 30 марта после того, как родственники заявили об их исчезновении. Годовалая дочь находилась в квартире вместе с ними — жизни девочки ничего не угрожает, ребенка передали родственникам.



