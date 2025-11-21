Убившей и расчленившей рэпера Энди Картрайта Марине Кохал вынесли приговор

21 ноября 2025, 17:19

Суд Петербурга назначил 12,5 лет колонии убийце рэпера Энди Картрайта

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Марину Кохал, которая убила и расчленила своего мужа-рэпера Энди Картрайта, приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.