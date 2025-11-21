Убившей и расчленившей рэпера Энди Картрайта Марине Кохал вынесли приговор
Марину Кохал, которая убила и расчленила своего мужа-рэпера Энди Картрайта, приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что убийство произошло на почве ревности – в тот момент у исполнителя была любовница. Кохал приобрела лекарственный препарат для диабетиков, который в превышенной дозе ввела супругу. В результате шокового состояния мужчина скончался на месте, но Марина не стала вызывать скорую помощь. Вместо этого она расчленила его тело на 15 частей – некоторые органы так и не обнаружили.
Через пять дней убийца не выдержала и созналась в произошедшем своему юристу, который передал сведения полиции. При этом Кохал утверждает, что не убивала супруга, который, по её словам, умер сам. Однако расчленение она подтвердила, объяснив поступок тем, что не хочет омрачать его память.
Смольнинский районный суд Петербурга признал Кохал виновной в совершении жестокой расправы и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет с отбыванием в колонии общего режима. В зале суда после оглашения приговора подсудимой стало плохо, ей вызвали скорую помощь.
