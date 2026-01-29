В Видном выходили недоношенную девочку весом чуть больше килограмма
Врачи Видновского перинатального центра свыше 50 дней выхаживали недоношенную девочку, родившуюся на 33-й неделе беременности с дефицитом массы тела. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Благодаря слаженной работе медицинской команды состояние ребёнка удалось стабилизировать. А к моменту выписки масса тела новорождённой удвоилась.
«Процесс выхаживания был длительным. Корректировали питание, проверяли на лактозную недостаточность. Реабилитация включала сеансы на лечебной кровати «Сатурн», музыкотерапию и многое другое. Я очень благодарна Чувствовали себя с дочкой под защитой большой и любящей семьи отделения патологии», – рассказала мама новорождённой.33-летнюю жительницу города Серпухов на 33-й неделе беременности бригада скорой помощи доставила в Видновский перинатальный центр. Пациентке диагностировали тяжёлую патологию. Была проведена экстренная операция кесарева сечения. Девочка родилась с весом 1 340 граммов и ростом 42 сантиметра.
В течение восьми суток ребёнок находился в реанимации. После стабилизации состояния маму и дочь перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей. При выписке масса тела ребёнка составила 2 344 грамма.