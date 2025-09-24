В Видном врачи спасли жизнь проглотившего ртуть малыша

24 сентября 2025, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба главы Ленинского г. о.

Врачи клинической больницы в Видном спасли годовалого ребёнка, проглотившего ртуть. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского городского округа.





Мама мальчика заметила, что он играет градусником с повреждённым кончиком. Осмотрев сына, она обнаружила у него во рту шарики ртути. Родители прополоскали ребёнку рот и вызвали скорую помощь. Мальчика срочно доставили в больницу.



В стационаре врачи оперативно промыли маленькому пациенту желудок и госпитализировали. Лечение было направлено на скорейший вывод из организма токсических веществ.



Благодаря оперативной реакции родителей и профессиональным действиям врачей удалось избежать трагических последствий. Через несколько дней малыша выписали из стационара.

«Опасность ртути нельзя недооценивать. Даже небольшое количество этого вещества может привести к поражению нервной системы, проблемам с почками и печенью, нарушениям работы сердца, общему отравлению организма», – предупредила заведующая педиатрическим отделением Видновской клинической больницы Вероника Петрова.