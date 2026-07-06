Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 июля составила всего два балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На два балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Заторы отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Минское, Варшавское, Новорижское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,1 млн машин. Это на 10,6% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей предупредили, что в столичном регионе ожидается дождь, и призвали быть внимательными за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.