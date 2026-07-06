Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 июля составила всего два балла

06 июля 2026, 09:44

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На два балла из десяти возможных оценивается средний уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на шести вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Основные сложности с проездом наблюдаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Минское, Варшавское, Новорижское и Ленинградское», — говорится в сообщении.