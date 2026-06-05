В Видном задержали курьера мошенников, укравших у местного жителя 6 млн рублей

05 июня 2026, 20:00

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Ленинском городском округе полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у местного жителя шесть миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился 58-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

«Мужчина получил сообщение с предложением перерасчёта коммунальных платежей. Для этого нужно было ответом предоставить код из СМС. Затем начали поступать звонки якобы из Центрального казначейства и Генпрокуратуры. Аферисты сообщили своей жертве о взломе личного кабинета на портале госуслуг и оформлении доверенности на распоряжение имуществом. Злоумышленники убедили пострадавшего, что для аннулирования этой доверенности необходимо передать деньги доверенному лицу якобы для замены единого налогового счёта», – рассказала Петрова.