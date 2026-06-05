В Видном задержали курьера мошенников, укравших у местного жителя 6 млн рублей
В Ленинском городском округе полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у местного жителя шесть миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть обратился 58-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.
«Мужчина получил сообщение с предложением перерасчёта коммунальных платежей. Для этого нужно было ответом предоставить код из СМС. Затем начали поступать звонки якобы из Центрального казначейства и Генпрокуратуры. Аферисты сообщили своей жертве о взломе личного кабинета на портале госуслуг и оформлении доверенности на распоряжение имуществом. Злоумышленники убедили пострадавшего, что для аннулирования этой доверенности необходимо передать деньги доверенному лицу якобы для замены единого налогового счёта», – рассказала Петрова.За три недели мужчина передал пяти курьерам средства, в том числе вырученные посредством кредитования и продажи собственного автомобиля. После очередного звонка и новых инструкций потерпевший понял, что его обманывают, и обратился в полицию. Дальнейшее общение с аферистами проходило под контролем оперативников.
В результате после передачи муляжа денежных средств полицейские задержали 19-летнего жителя Курской области, выполнявшего роль посыльного. В отношении него возбулили уголовное дело по статье о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступления, а также причастность задержанного к аналогичным эпизодам.