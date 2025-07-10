В Видном задержали ранее судимого мужчину, жестоко избившего сына сожительницы

10 июля 2025, 22:53

оригинал Фото: iStock / Dmytro Skrypnykov

Сотрудники подмосковной полиции задержали в Ленинском городском округе мужчину, жестоко избившего подростка. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





Полицейские получили видеоматериалы, на которых неизвестный избивает несовершеннолетнего. Участковый оперативно отреагировал на эту информацию, установив личность и местонахождение правонарушителя.

«Стражи порядка прибыли в квартиру дома в рабочем поселке Дрожжино и обнаружили 11-летнего мальчика со следами побоев. В квартире находились 31-летняя мать ребёнка, две его сестры, а также ранее судимый сожитель женщины. Как выяснилось, он подверг ребёнка жестокому избиению. Дети переданы медработникам», – рассказала Петрова.