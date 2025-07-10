В Мурино женщина с ножом и ребенком на руках забралась на козырёк подъезда

Фото: iStock/ipopba

В Мурино женщина с ножом и ребенком на руках забралась на козырёк подъезда. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошел на бульваре Менделеева в Мурино. Голая местная жительница с ножом в руках вышла на общий балкон. По словам очевидцев, сначала она угрожала ранить малыша, а затем бросила его на козырёк подъезда.

Прохожие вытащили ребенка с козырька, нейтрализовали женщину и вызвали правоохранителей. Злоумышленницу задержали.

Младенец не пострадал и уже находится в медучреждении под вниманием врачей.

Екатерина Коршунова

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