В Саратовской области родители пять месяцев растлевали 4-летнего сына
В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении матери и отца, подозреваемых в растлении своего четырехлетнего сына.
Как сообщает РЕН ТВ, родители на протяжении пяти месяцев, с января по апрель, совершали преступления против своего ребенка, снимая свои действия на камеру. Мать ребенка задержана, отец объявлен в розыск.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего
Напомним, автослесарь изнасиловал 17-летнюю девушку в Ленинградской области. По версии следствия, преступление произошло 19 июня после знакомства в интернете. Также, пожилой уроженец Узбекистана изнасиловал двух школьниц в коровнике.
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