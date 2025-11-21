В Видновском суде отправили под стражу обвиняемого в мошенничестве с дольщиками

21 ноября 2025, 11:59

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

В Видновском городском суде избрали меру пресечения для обвиняемого в мошенничестве с дольщиками на сумму 14 млн рублей. Суд отправил под стражу Гусева М. на срок 1 месяц 23 суток, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.