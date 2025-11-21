В Видновском суде отправили под стражу обвиняемого в мошенничестве с дольщиками
В Видновском городском суде избрали меру пресечения для обвиняемого в мошенничестве с дольщиками на сумму 14 млн рублей. Суд отправил под стражу Гусева М. на срок 1 месяц 23 суток, сообщили в пресс-службе Мособлсуда.
По версии следствия, Гусев, будучи формальным гендиректором и учредителем ООО «ИНВЕСТСИТИ», вместе с неустановленными лицами из числа работников организации, заключил несколько договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и получил от граждан денежные средства за квартиры.
Соучастники получили 14 млн рублей, которые должны были перевести на счета компании, но так и не перечислили.
В результате ООО «ИНВЕСТСИТИ» утратило право собственности на квартиры, а компании и её фактическому владельцу причинен ущерб в особо крупном размере.
Подробнее о судебных делах Подмосковья — в официальном Телеграм-канале Мособлсуда.
Читайте также: