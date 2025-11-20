В Пушкинском арестовали курьера мошенников, укравших у девушки 820 000 рублей
Полицейские городского округа Пушкинский задержали пособника телефонных мошенников, обманувших девушку более чем на 800 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 23-летней местной жительницы. С её слов, сумма ущерба составила 820 000 рублей. Девушке позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил, что она стала жертвой мошенников.
«Те якобы взломали её учётную запись на портале госуслуг и получили доступ к персональным данным. Для сохранения сбережений пострадавшая передала свои деньги для внесения на так называемый «безопасный счёт» приехавшему за ними молодому человеку», – пояснила Петрова.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 23-летнего жителя Люберец, исполнявшего в преступной схеме роль курьера.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд заключил фигуранта под стражу. Полиция ищет его соучастников и проверяет причастность злоумышленника к аналогичным эпизодам.