В Пушкинском арестовали курьера мошенников, укравших у девушки 820 000 рублей

20 ноября 2025, 20:54

Полицейские городского округа Пушкинский задержали пособника телефонных мошенников, обманувших девушку более чем на 800 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 23-летней местной жительницы. С её слов, сумма ущерба составила 820 000 рублей. Девушке позвонил неизвестный, представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил, что она стала жертвой мошенников.



«Те якобы взломали её учётную запись на портале госуслуг и получили доступ к персональным данным. Для сохранения сбережений пострадавшая передала свои деньги для внесения на так называемый «безопасный счёт» приехавшему за ними молодому человеку», – пояснила Петрова.