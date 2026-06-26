В выходные 26 округов Подмосковья объединит акция «Проверь своё здоровье в парке»
В предстоящие выходные, 27 и 28 июня, в Московской области вновь состоится акция «Проверь свое здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Пройти профосмотр смогут жители старше 18 лет в 26 городских округах.
«Формат выездных осмотров в парках даёт возможность пройти обследование в выходные, без предварительной записи, на свежем воздухе. За время проведения акции такой возможностью уже воспользовались 1200 жителей региона. В эти выходные медицинские бригады будут работать в 26 парках региона», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ходе осмотра медики проведут первичную оценку состояния здоровья, дадут рекомендации. Если по итогам обследования возникнет необходимость в дополнительной диагностике, пациента направят в поликлинику по месту прикрепления.
Для медобследования в парке нужно взять с собой паспорт и полис ОМС. Информация о результатах придёт в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».