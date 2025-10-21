В Волоколамске 450 первокурсников колледжа посвятили в студенты

21 октября 2025, 12:17

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Торжественное посвящение в студенты провели для 450 первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Лама». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Подготовка к празднику началась ещё 1 сентября, так что новички успели отрепетировать свои выступления.





«Со сцены звучали стихи и песни, были и танцевальные номера. Первокурсники продемонстрировали свои таланты, а старшекурсники поддержали их и помогли сделать этот день по-настоящему особенным», — говорится в сообщении.