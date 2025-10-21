В Волоколамске 450 первокурсников колледжа посвятили в студенты
Торжественное посвящение в студенты провели для 450 первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Лама». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Подготовка к празднику началась ещё 1 сентября, так что новички успели отрепетировать свои выступления.
«Со сцены звучали стихи и песни, были и танцевальные номера. Первокурсники продемонстрировали свои таланты, а старшекурсники поддержали их и помогли сделать этот день по-настоящему особенным», — говорится в сообщении.Победителями творческого конкурса стали первокурсники направления «Лечебное дело», второе место заняли студенты-правоохранители, а третье будущие специалисты по «Пожарной безопасности».