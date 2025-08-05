Волоколамск отметил День железнодорожника футбольным турниром и концертом
В волоколамском доме культуры «Космос» торжественно отметили профессиональный праздник железнодорожников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Работников отрасли поздравили представители руководства округа. Они отметили важность и ответственность их труда, значимость железной дороги для развития страны. Окружной Совет депутатов наградил благодарственными письмами отличившихся сотрудников Московско-Рижского отделения железных дорог за добросовестную работу», – говорится в сообщении.Волоколамские любители спорта приняли участие в футбольном турнире. Со счетом 9:7 победила команда «Ветераны». Второе место заняла команда «Локомотив». Победители под аплодисменты зрителей получили кубки»,
Праздничную программу завершили выступления местных артистов.