В Волоколамске отметили 84-ю годовщину подвига героев-панфиловцев

17 ноября 2025, 10:40

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В деревне Нелидово почтили память бойцов, которые в ноябре 1941 года обороняли рубежи у разъезда Дубосеково. Памятные мероприятия состоялись у мемориала 28 героев-панфиловцев и на братском захоронении, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.