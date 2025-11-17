Достижения.рф

В Волоколамске отметили 84-ю годовщину подвига героев-панфиловцев

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В деревне Нелидово почтили память бойцов, которые в ноябре 1941 года обороняли рубежи у разъезда Дубосеково. Памятные мероприятия состоялись у мемориала 28 героев-панфиловцев и на братском захоронении, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



Ровно 84 года назад бойцы 316-й стрелковой дивизии генерала Панфилова весь день сдерживали наступление противника. Немецкие войска потеряли несколько танков, около сотни человек и были вынуждены отступить. В том бою погибли свыше 100 солдат и офицеров Красной Армии. 28 участников сражения удостоились звания Героя Советского Союза.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Среди почётных гостей был представители посольств Казахстана и Киргизии, администрации Волоколамского округа, местных патриотических клубов, активисты. Вместе с ними волоколамцы почтили память бойцов. Мероприятие завершилось возложением цветов на братском захоронении в деревне Нелидово.
