На работу в Волоколамскую больницу вышел новый врач
Новый молодой специалист — терапевт Руслан Объедков — начал работать в стационаре Волоколамской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
До получения высшего профильного образования будущий молодой врач работал в этом учреждении медбратом, а потом фельдшером скорой помощи.
«За время работы в Волоколамской больнице Руслан зарекомендовал себя как квалифицированный специалист. Он относится к пациентам внимательно и профессионально», — сказала главврач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.В 2023 году Руслан Объедков закончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Лечебное дело», а в 2025 — ординатуру по терапии.
