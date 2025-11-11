Достижения.рф

На работу в Волоколамскую больницу вышел новый врач

Руслан Объедков (фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.)

Новый молодой специалист — терапевт Руслан Объедков — начал работать в стационаре Волоколамской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.



До получения высшего профильного образования будущий молодой врач работал в этом учреждении медбратом, а потом фельдшером скорой помощи.

«За время работы в Волоколамской больнице Руслан зарекомендовал себя как квалифицированный специалист. Он относится к пациентам внимательно и профессионально», — сказала главврач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.
В 2023 году Руслан Объедков закончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Лечебное дело», а в 2025 — ординатуру по терапии.

Ранее сообщалось, что во взрослой поликлинике Волоколамска открыли после ремонта кабинет физиотерапии.
Лев Каштанов

