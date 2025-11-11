На работу в Волоколамскую больницу вышел новый врач

11 ноября 2025, 13:38

Руслан Объедков (фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.)

Новый молодой специалист — терапевт Руслан Объедков — начал работать в стационаре Волоколамской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





До получения высшего профильного образования будущий молодой врач работал в этом учреждении медбратом, а потом фельдшером скорой помощи.





«За время работы в Волоколамской больнице Руслан зарекомендовал себя как квалифицированный специалист. Он относится к пациентам внимательно и профессионально», — сказала главврач Волоколамской больницы Анжела Магомедова.