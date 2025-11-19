В Волоколамске отметили годовщину подвига героев-сапёров
Видео: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.
Мероприятие, посвящённое подвигу 11 сапёров восьмой гвардейской стрелковой дивизии Ивана Панфилова, состоялось у памятника «Взрыв» на 114-м км Волоколамского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На мемориальную церемонию пришли ветераны боевых действий, члены партии «Единая Россия», юнармейцы, студенты военного учебного центра и неравнодушные местные жители.
«Собравшиеся возложили цветы к памятнику и почтили память героев минутой молчания», — говорится в сообщении.В ноябре 1941 года взвод под командованием младшего лейтенанта Петра Фирстова пять часов сдерживал натиск наступавших танков и пехоты противника. Благодаря этому основные силы полка смогли отойти на новый оборонительный рубеж. За этот подвиг весь взвод наградили орденами Ленина.