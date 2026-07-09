В Волоколамске по просьбе жильцов провели косметический ремонт дома

09 июля 2026, 20:16

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В Волоколамске обновили дом №6А на улице Ново-Солдатской. Результат работ проверила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Ремонт провели по просьбам жильцов. Цоколь здания оштукатурили и покрасили. С фасада убрали посторонние надписи и незаконную рекламу. Внутри подъездов покрасили стены, очистили подоконники и другие поверхности.

«Для нас мнение жителей очень важно. Оно показывает, где решения уже сработали, а где ещё требуется дополнительное внимание», – отметила Козлова.