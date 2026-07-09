В Волоколамске по просьбе жильцов провели косметический ремонт дома
В Волоколамске обновили дом №6А на улице Ново-Солдатской. Результат работ проверила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Ремонт провели по просьбам жильцов. Цоколь здания оштукатурили и покрасили. С фасада убрали посторонние надписи и незаконную рекламу. Внутри подъездов покрасили стены, очистили подоконники и другие поверхности.
«Для нас мнение жителей очень важно. Оно показывает, где решения уже сработали, а где ещё требуется дополнительное внимание», – отметила Козлова.
Как рассказали в администрации, жильцы остались довольны работой управляющей компании.