Пожарные провели урок для детей из подмосковного оздоровительного лагеря
Занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Осётр» в деревне Трегубово под Зарайском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ребятам объяснили, как действовать, если они обнаружат задымление, а также рассказали о средствах для тушения пожаров.
«Отдельное внимание спасатели уделили профилактике лесных пожаров: они напомнили, что на территориях, граничащих с лесом, запрещено использовать открытый огонь и пиротехнику», — говорится в сообщении.Участникам занятия показали боевую экипировку пожарного и специальное снаряжение, продемонстрировали, как действует порошковый огнетушитель, и дали потушить учебный очаг возгорания.