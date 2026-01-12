Пожарные провели урок для детей из подмосковного оздоровительного лагеря

12 января 2026, 11:08

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Осётр» в деревне Трегубово под Зарайском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Ребятам объяснили, как действовать, если они обнаружат задымление, а также рассказали о средствах для тушения пожаров.





«Отдельное внимание спасатели уделили профилактике лесных пожаров: они напомнили, что на территориях, граничащих с лесом, запрещено использовать открытый огонь и пиротехнику», — говорится в сообщении.