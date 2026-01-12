Достижения.рф

Пожарные провели урок для детей из подмосковного оздоровительного лагеря

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Занятие, посвящённое правилам пожарной безопасности, провели работники Мособлпожспаса для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Осётр» в деревне Трегубово под Зарайском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Ребятам объяснили, как действовать, если они обнаружат задымление, а также рассказали о средствах для тушения пожаров.

«Отдельное внимание спасатели уделили профилактике лесных пожаров: они напомнили, что на территориях, граничащих с лесом, запрещено использовать открытый огонь и пиротехнику», — говорится в сообщении.
Участникам занятия показали боевую экипировку пожарного и специальное снаряжение, продемонстрировали, как действует порошковый огнетушитель, и дали потушить учебный очаг возгорания.
Лев Каштанов

