Бетонный завод в Серпухове попал под контроль Минэкологии из-за жалоб на пыль

06 августа 2025, 17:35

В Серпухове проверка Минэкологии выявила нарушения на бетонном производстве

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели внеплановую проверку на предприятии ООО «Регион-Снаб» в Серпухове после жалоб местных жителей на пылевые выбросы. Компания занимается производством товарного бетона, однако не была зарегистрирована в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства.