Бетонный завод в Серпухове попал под контроль Минэкологии из-за жалоб на пыль
Специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели внеплановую проверку на предприятии ООО «Регион-Снаб» в Серпухове после жалоб местных жителей на пылевые выбросы. Компания занимается производством товарного бетона, однако не была зарегистрирована в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства.
Во время осмотра инспекторы обнаружили оборудование для бетонного производства, включая силосы для сыпучих материалов и автобетоносмесители. Хотя в момент проверки выбросы пыли не фиксировались, отсутствие предприятия в госреестре является серьёзным нарушением.
Как отметил министр экологии Московской области Виталий Мосин, все производственные объекты, влияющие на экологию, обязаны состоять на учете, проходить регулярный контроль и вносить экологические платежи. За уклонение от этих требований предусмотрена административная ответственность.
По результатам проверки компании вынесено предостережение. Минэкологии будет контролировать, чтобы предприятие встало на учёт в установленном порядке.
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