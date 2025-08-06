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Бетонный завод в Серпухове попал под контроль Минэкологии из-за жалоб на пыль

В Серпухове проверка Минэкологии выявила нарушения на бетонном производстве
Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Специалисты Министерства экологии и природопользования Подмосковья провели внеплановую проверку на предприятии ООО «Регион-Снаб» в Серпухове после жалоб местных жителей на пылевые выбросы. Компания занимается производством товарного бетона, однако не была зарегистрирована в реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства.



Во время осмотра инспекторы обнаружили оборудование для бетонного производства, включая силосы для сыпучих материалов и автобетоносмесители. Хотя в момент проверки выбросы пыли не фиксировались, отсутствие предприятия в госреестре является серьёзным нарушением.

Как отметил министр экологии Московской области Виталий Мосин, все производственные объекты, влияющие на экологию, обязаны состоять на учете, проходить регулярный контроль и вносить экологические платежи. За уклонение от этих требований предусмотрена административная ответственность.

По результатам проверки компании вынесено предостережение. Минэкологии будет контролировать, чтобы предприятие встало на учёт в установленном порядке.

Ольга Щелокова

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