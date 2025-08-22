В Волоколамске снесли аварийный дом на 16 квартир

22 августа 2025, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дома 1972 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Энтузиастов в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом был расположен рядом с Привокзальной школе, его общая площадь составляла около 485 квадратных метров.





«За годы эксплуатации дом обветшал, его признали аварийным и непригодным для проживания. Жильцов из находящихся там 16 квартир расселили, а здание некоторое время оставалось заброшенным и начало разрушаться. Ставшую опасной постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.